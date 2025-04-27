Korkutan kaza: Cip şarampole yuvarlandı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, şarampole yuvarlandı.
Gece saatlerinde kırsal Hocaköy Mahallesinde plakası belirlenemeyen cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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