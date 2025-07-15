Korkutan kazada minibüs takla attı: 9 yaralı

Isparta Eğirdir-Konya Karayolu üzerindeki Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önünde kaza meydana geldi.



İsmail Ç.'nin kullandığı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje çarptı ve ardından takla attı.



Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken sürücü İsmail Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Rabia D., Ayşe Gül K., Tahir D., Yıldız Ç., Hatice Ç., Nuri Ç., Elif Ç. ve Esma Nur Ç. yaralandı.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Eğirdir ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR



Yaralılardan Rabia D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

