Korkutan kaza: Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl kara yolunun Çakırkaş köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
