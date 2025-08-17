Korkutan kaza: Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl kara yolunun Çakırkaş köyü mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.