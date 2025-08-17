Korkutan kaza: Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Korkutan kaza: Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl kara yolunun Çakırkaş köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...