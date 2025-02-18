Korkutan yangın: Çatı alev alev yandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Apartman sakinleri binadan tahliye edilirken alevler, ekipler tarafından söndürüldü.

Korkutan yangın: Çatı alev alev yandı

İstasyon Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bina sakinleri, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince kısa sürede tahliye edildi.

İtfaiye tarafından söndürülen yangın hasara neden oldu.

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