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Korkutan yangın: Ev alev topuna döndü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Korkutan yangın: Ev alev topuna döndü

Vakıf Mahallesi'nde A.T.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü çıktı.

Kısa sürede alevler evi sararken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Korkutan yangın: Ev alev topuna döndü - 1

Uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ailenin evde olmaması muhtemel facianın önüne geçerken yangın sebebiyle mahalleli sokağa döküldü. 

Ev kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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