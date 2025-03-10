Korkutan yangın: Ev alev topuna döndü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.
Vakıf Mahallesi'nde A.T.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı.
Kısa sürede alevler evi sararken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ailenin evde olmaması muhtemel facianın önüne geçerken yangın sebebiyle mahalleli sokağa döküldü.
Ev kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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