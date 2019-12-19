Korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı

İstanbul'da trafikte kendisine korna çalan kadın sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı.

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İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, öndeki aracın ani fren yapması üzerine korna çalan kadın sürücü Ş.A.'yı darbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bir başka sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, araç sürücüsü H.H.B.'yi yakaladı.

H.H.B.'ye "yerleşim yerleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında duraklama veya park etme, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklama veya park etme" kuralını ihlalden 108 lira para cezası kesildi.

Trafikte saldırıya uğrayan kadın sürücü Ş.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan H.H.B, hakkında adli işlem yapılmak üzere Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi.

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