Kornaya bastı, cezayı yedi. "Araçta korna neden var, çalmak için" diye tepki gösterdi

Kornaya bastı, cezayı yedi… “Araçta korna neden var?” diye duruma tepki gösterdi.

Adana'da trafik polisleri, gereksiz yere kornaya basarak gürültü kirliliğine neden olanlara ceza yağdırdı.

Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi 5 Ocak Meydanı'nda toplu taşıma araçlarına yönelik gereksiz korna denetimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren uygulamada kurallara uymayan toplu taşıma sürücülerine çeşitli cezalar yazıldı.

Gereksiz korna kullanma, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak gibi maddelerde 28 sürücüye, 116 bin 976 TL para cezası uygulandı.

“ARAÇTA KORNA NEDEN VAR?”

Gereksiz kornadan dolayı ceza kesilen Riyasettin Sarı, “Kurallara gayet dikkatliydim, araçta korna ne için var? Biri önüne atladığında aniden uyarmak için. Önüne araba kırdı, ben kornayı o yüzden çalarım." diye durumuna tepkisini gösterirken iki üç günde bir ceza yediklerini söyledi.

“SÜREKLİ CEZA YİYORUZ”

Seyir halinde telefon kullandığı için ceza kesilen Mehmet Pınar da "Telefon dediler ama kulaklığım takılı, anlamadım. Sürekli ceza yiyoruz." dedi.