Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından saat 18:30’da YouTube üzerinden bir açıklama yapması bekleniyor.



Kurul, mevcut aşı stoğu ve yeni teslimatlar ışığında, aşılamada geçilecek yeni kategorileri belirleyecek. Kurulun, kademeli normalleşmeye ilişkin bir değerlendirme yapması da bekleniyor.



Bilim Kurulu, günlük vaka sayılarında 5 binin altına inilmesi için atılması gereken adımları belirleyecek.