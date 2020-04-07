Koronavirüs Bilim Kurulu tekrar toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün salgında gelinen son durumu ve alınabilecek ek tedbirleri görüşmek için Ankara'da tekrar toplanıyor. Toplantıya başkanlık edecek Bakan Koca'nın toplantının ardından 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

ntv.com.tr 07.04.2020 - 11:16

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha video konferans yoluyla toplanıyor.

Ankara'da gerçekleşecek toplantıya Sağlık Bakanı Koca başkanlık edecek. Ayrıca toplantıya Bilim Kurulu'na yeni eklenen Halk Sağlığı Uzmanları'nın da katılması bekleniyor. 

Toplantıda salgında gelinen son durumun ve alınabilecek ek tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapması bekleniyor.   

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