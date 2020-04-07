Koronavirüs Bilim Kurulu tekrar toplandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha video konferans yoluyla toplanıd.

Ankara'da gerçekleşecek toplantıya Sağlık Bakanı Koca başkanlık ediyor. Ayrıca toplantıya Bilim Kurulu'na yeni eklenen Halk Sağlığı Uzmanları'nın da katılması bekleniyor.

Toplantıda salgında gelinen son durumun ve alınabilecek ek tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

VİDEO: İŞTE CORONA VİRÜS KODLARI (ARŞİV)