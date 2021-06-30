Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Aşı için yeni kararlar bugün

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Delta varyantı nedeniyle özellikle aşılamanın yavaş olduğu ülkelerde salgın yayılıyor.

Türkiye'de de bugün Bilim Kurulu üçüncü doz aşı ve iki doz arasındaki sürenin düşürülmesini konuşacak. Bu kapsamda, BioNTech aşılarının ikinci dozu için 6-8 haftaya çıkarılan sürenin 4 haftaya düşürülmesi bekleniyor.

Bilim Kurulu, bugün mevcut aşı stoğu ve Temmuz ayında yapılacak aşı sevkiyatlarına göre, bu uygulamaya geçilip geçilmemesi yönünde bir karar alacak.

İlk kez Hindistan'da görülen delta (Hindistan) ile delta plus (Hint-Güney Afrika karışımı) varyantları birçok ülkeyi alarma geçirdi.

Toplantıda, aşı sevkiyatlarındaki son durum ve aşılama programının seyri de ele alınacak.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün delta varyantı vaka sayısının bir haftada 134'ten 224'e yükseldiğini açıklamıştı. Varyantın görüldüğü il sayısı da 16'dan 26'a yükseldi.