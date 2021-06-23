Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem Delta varyantı

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu uzun bir aranın ardından yüz yüze toplanıyor. Toplantının gündeminde; aşı sevkiyatlarındaki son durum, aşılama programının seyri ve Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Delta varyantı olacak.

ntv.com.tr 23.06.2021 - 09:49

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem Delta varyantı

İlişkili Haberler

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu nasıl alınır?

SON DAKİKA: Aşıda yaş sınırı 25'e indi

SON DAKİKA: Aşıda yaş sınırı 25'e indi

Son dakika haberi! 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılacak toplantı uzun bir aranın ardından yüz yüze gerçekleştirilecek. Toplantıda, aşı sevkiyatlarındaki son durum ve aşılama programının seyri ele alınacak.

Kurul, gelecek sevkiyatların tarihlerine göre Temmuz ayı itibariyle başlayacak ikinci doz uygulamasına ilişkin bir plan yapacak.

GÜNDEM DELTA VARYANTI

Toplantıda ele alınacak bir diğer konu, Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Delta varyantı olacak.

Bakan Koca 28 Nisan'da Türkiye genelinde 5 delta varyantlı vakanın tespit edildiğini açıklamıştı. Varyant vaka sayısındaki son durum ve Delta varyantının yaygın olduğu ülkelere karşı alınması gereken önlemler de toplantıda görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...