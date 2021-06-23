Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem Delta varyantı

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılacak toplantı uzun bir aranın ardından yüz yüze gerçekleştirilecek. Toplantıda, aşı sevkiyatlarındaki son durum ve aşılama programının seyri ele alınacak.

Kurul, gelecek sevkiyatların tarihlerine göre Temmuz ayı itibariyle başlayacak ikinci doz uygulamasına ilişkin bir plan yapacak.

GÜNDEM DELTA VARYANTI



Toplantıda ele alınacak bir diğer konu, Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Delta varyantı olacak.

Bakan Koca 28 Nisan'da Türkiye genelinde 5 delta varyantlı vakanın tespit edildiğini açıklamıştı. Varyant vaka sayısındaki son durum ve Delta varyantının yaygın olduğu ülkelere karşı alınması gereken önlemler de toplantıda görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.