Korsan otoparkçılara operasyon

Kadıköy'de korsan otoparkçılık yaptıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Korsan otoparkçılara operasyon

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, korsan otoparkçılık yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, dün Hasanpaşa Mahallesi'ndeki denetimler sırasında sokakta park etmek isteyen araç sürücülerinden usulsüz olarak ücret talep eden H.A. ve O.B'yi yakaladı.

Bu kişiler hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem başlatıldı.

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