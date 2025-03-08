imsakiye

Korsan taksi çağırıp gasp ettiler

İzmir'de bir korsan taksi sürücüsü, aracına aldığı müşterileri tarafından gasp edilmeye çalışılıldı. Olayla ilgili üç kişi tutuklandı.

Korsan taksi çağırıp gasp ettiler

Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde H.Y.K. (33) korsan taksisiyle müşterilerin çağırması üzerine Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna geldi.

Korsan taksiye binen iki müşteri önce sürücüden Örnekköy Mahallesi'ne gitmesini istedi. Daha sonra arabanın içinde şoförü tehdit etmeye başlayan şüpheliler, iki saat gezindikten sonra Evka-5 semtine uğrayıp diğer arkadaşlarını da araca aldılar.

C.Ö. (19), K.B. (19), C.T. (20) ve U.Ö. (17) tarafından gasp edilmeye çalışılan korsan sürücüsü önce canlı konumunu arkadaşlarına gönderdi, daha sonra ani bir reflekse şoför kapısını açıp kendi araçtan dışarı attı.

Gaspçılardan canını kurtaran sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

TUTUKLANDILAR

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede U.B serbest bırakılırken C.Ö, C.T ve K.B isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...