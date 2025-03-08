Korsan taksi çağırıp gasp ettiler

Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde H.Y.K. (33) korsan taksisiyle müşterilerin çağırması üzerine Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna geldi.



Korsan taksiye binen iki müşteri önce sürücüden Örnekköy Mahallesi'ne gitmesini istedi. Daha sonra arabanın içinde şoförü tehdit etmeye başlayan şüpheliler, iki saat gezindikten sonra Evka-5 semtine uğrayıp diğer arkadaşlarını da araca aldılar.



C.Ö. (19), K.B. (19), C.T. (20) ve U.Ö. (17) tarafından gasp edilmeye çalışılan korsan taksi sürücüsü önce canlı konumunu arkadaşlarına gönderdi, daha sonra ani bir reflekse şoför kapısını açıp kendi araçtan dışarı attı.



Gaspçılardan canını kurtaran sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.



TUTUKLANDILAR



Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede U.B serbest bırakılırken C.Ö, C.T ve K.B isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.