Korsan taksicilerden 7 dil seçenekli hizmet (Taksici esnafı tepkili)

“BU İŞTEN EKMEK YİYORUZ”



Emniyete 622 korsan taksi plakası bildirdiklerine dikkati çeken Alkan, “Bildirdiğimiz plakalardan 568’ine suçüstü yapılıp, cezai işlem uygulandı. Rent A car yasasının bir an önce çıkması gerekiyor. İnternet sayfalarında ya da bir uygulama üzerinden taksi hizmeti veriyorlar. ‘Hatır taşımacılığı yapıyoruz.’ denilen bu sitelere acilen erişim yasağı gelmesi gerekiyor. Çünkü bu işten ekmek yiyoruz. Antalya özeline bakarsanız, merkezde 3 bin 750 taksimiz var.” diye konuştu.



Korsan taksilerin düşük fiyat verdiklerini söyleyen Alkan, “Burada vatandaş da zor durumda kalacak. Vatandaşın can güvenliği, mal güvenliği kesinlikle böyle bir şey yok. Biliyorsunuz, canımız her şeyden üstün gelir. Bu arkadaşlar maalesef 3 kuruş ucuz götürüyorlar diye kendilerini ve vatandaşları riske atıyor. Umut hırsızlığı yapıyorlar.” dedi.