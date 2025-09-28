Manisa'da korsan taksiciyi, gerçek taksiciler yakalattı.

Kentteki bir taksi sürücüsü, İzmir'den geldiği ve korsan taksicilik yaptığı iddia edilen sürücüyle bir uygulama üzerinden müşteri gibi iletişime geçerek Mimar Sinan Bulvarı'nda araca bindi.

Diğer taksi sürücüleri de aracı takip etti.

Müşteri gibi davranan kişi, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinden bavulunu alacağı gerekçesiyle aracı durdurdu.

Bu sırada korsan taksi sürücüsünü yakalayan taksiciler, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince yasa dışı yolcu taşımacılığı yaptığı gerekçesiyle sürücüye 50 bin lira ceza uygulandı, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.