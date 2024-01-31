Korsan taksiciyi tehdit eden taksicilere hapis cezası

Antalya'da bir uygulama üzerinden korsan taksicilik yapan kişiyi tehdit eden 3 taksici hapis cezası aldı.

Geçen yıl aralık ayında taksi şoförleri K.A., Ş.C. ve Ü.A.T., araç taşıma uygulaması üzerinden korsan taksicilik yapan Habip Aslan'ın aracını durdurdu.



Taksicilerden K.A. Aslan'ı "Ekmeğime kimse mani olamaz. Senin de mani olmaya çalıştığını görürsem seni bu arabanın içine gömerim diyerek." tehdit etti.

ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan Habip Aslan, bir firmaya ait uygulama üzerinden 2 aydır korsan taksicilik faaliyetini yürüttüğünü, olay sırasında da araçtaki müşteriyle uygulama üzerinden anlaştıklarını beyan etti. Bunun üzerine ekipler, Habip Aslan'ın aracını 60 gün süreyle trafikten menetti.

Uygulama üzerinden aracı çağırdığı tespit edilen Ü.A.T., K.A. ve görüntüleri çeken Ş.C. polis ekiplerince gözaltına alındı. Taksi şoförü olduğu belirlenen 3 kişi hakkında savcının talimatı üzerine adli işlem başlatıldı. Antalya Adliyesi'ne sevk edilen K.A. tutuklanırken, Ü.A.T. ve Ş.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.