"Korsan taşımacılık" gerekçesiyle yol kesen 2 taksiciye gözaltı

Antalya'da bir turizm acentesine bağlı çalışan E.K.'nın, otelden aldığı müşterileri minibüsüyle havalimanına götürdüğü sırada iki taksici tarafından yolu kesildi.

Taksileriyle aracın önünü kesen Y.E.G. (24) ile Ş.Ç. (26), korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla araç sürücüsünün evrakını kontrol etmek istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine trafik ekipleri, E.K.'nın yolcu taşıma belgesinin olduğunu, acenteye bağlı müşterilerini taşıdığını ve herhangi bir olumsuz durumunun bulunmadığını belirledi. E.K., 2 taksi şoföründen şikayetçi oldu.



Haklarında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçlarından işlem başlatılan taksiciler Y.E.G. ve Ş.Ç., gözaltına alındı.