Korsan taşımacılık yapan sürücüye taksi takibi

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir Yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, korsan taşımacılık yapan bir sürücüyü takibe alan taksiciler, bir süre ilerledikten sonra otomobilin önünü kesmeye çalıştı.

Yaşanan kovalamaca trafiği tehlikeye düşürürken, o anlara şahit olan bir sürücü ise "Taksicilerin zulmüne bakar mısın" diye yorumladı.

Öte yandan, yaşanan kovalamacada taksiden inen bir kişinin ise, korsan taşımacılık iddiası ile kovaladıkları şahsın aracına tekme atmaya çalışması kameraya anbean yansıdı.