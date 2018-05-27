Erzurum'da düzenlenen ilk mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan köy korucularına yönelik maaş zammı müjdesi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölüm şöyle;
''Son dönemde terör örgütünün güvenlik korucularımızı hedef alması boşuna değil. Güvenlik korucularımız terörle mücadele daha etkin görevler üstleniyor. Gerekli şartlara sahip güvenlik korucularımızın bir kısmını uzman erbaş olarak da değerlendiriyoruz. Şimdi güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık daha iyileştirme yapıyoruz"
Korucu maaşlarına zam
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile korucu maaşları 135 TL artırılıyor.
Erzurum'da düzenlenen ilk mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan köy korucularına yönelik maaş zammı müjdesi verdi.