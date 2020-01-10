Korucu olmak için başvurdu, tecavüzden tutuklandı

Tunceli Pertek'te halkın infiale kapılmasına yol açan istismar olayının içyüzü, Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberinde yer aldı.

Telefon tamir dükkânı ve bilgisayar oyun salonu işleten H.Y. korucu olmak için jandarmaya başvurdu.

Jandarma, H.Y. hakkında güvenlik soruşturması yaparken, lise öğrencisi M.H. adlı bir çocuk, H.Y.'ye ait güvenlik kamerası kayıtlarını güvenlik güçlerine verdi. Kayıtta, H.Y.'nin E. adlı çocuğa işyerinde tecavüz ettiği görülüyordu. H.Y.'nin kayıtları bilgisayarında sakladığı ve çocukları cinsel ilişkiye zorlamak amacıyla tehdit için kullandığı saptandı.



"KAMERADAN GÖRDÜM"

16 yaşındaki M.H.'nin ifadesi alındı. M.H., 4-5 yıl önce bilgisayar oyunu oynamak için H.Y.'nin dükkânına gittiğini ve zamanla H.Y.'nin teklifi ile dükkânda çalışmaya başladığını kaydetti. M.H., ilerleyen günlerde H.Y. tarafından tecavüze uğradığını söyledi. Geçen yaz dükkana E.C.K. adlı sınıf arkadaşının geldiğini belirten M.H., şöyle devam etti:



"İşyerinin arka tarafındaki teknik servis bölümünden seslerin geldiğini duydum. Güvenlik kamerası kayıtlarına baktım. H.Y.'yi E.C.K.'yi öpmeye çalışırken gördüm. E.C.K. içine kapanıktı. Son zamanlarda kötü olduğunu görünce ne olduğunu sordum. Kendisine H.Y.'nin tecavüz ettiğini söyledi."



ÇOCUKLARI TEHDİT ETTİ

M.H. dükkâna E. adlı bir başka arkadaşının gelip gittiği söyledi. H.Y.'nin kendisine şantaj yaparak “Elimde videoların var, her tarafa yayarım" diye tehdit ettiğini savunan M.H., bunun üzerine E. ile cinsel ilişkiye girdiğini ve üçlü ilişki yaşadıklarını savundu. M.H., "Beni ve ailemi öldürmekle tehdit etti. Korktum, cinsel ilişkiye girdim" dedi. M.H. ayrıca, M. adlı bir ortaokul öğrencisinin de H.Y. tarafından istismar edildiğini, O.'nun da dükkâna sık geldiğini savundu. M.H., "H.Y. tecavüz ettiği veya birlikte olduğunda para veriyordu" dedi.

H.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili olarak isimleri açıklanmayan iki kişi daha tutuklandı. İddiaya göre bu iki isim de geçmişte H.Y.'nin istismarına uğramış. Öte yandan H.Y.'nin 2018'de zihinsel engelli bir kız çocuğuna istismarla suçlandığı ancak takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.