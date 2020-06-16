Korucunun corona virüs testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde, corona virüs belirtileri gösteren güvenlik korucusunun testi pozitif çıktı. Korucunun birlikte nöbet tuttuğu arkadaşları ve askerler izole edilirken, köy de karantinaya alındı.

DHA 16.06.2020 - 17:13 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 17:19

Korucunun corona virüs testi pozitif çıktı, köy karantinaya alındı

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Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde görev yapan bir güvenlik korucusunun corona virüs testi pozitif çıktı. Ardından bazı güvenlik korucuları ve askerlerin de aynı semptomları göstermesi üzerine köy karantinaya alındı.

Güvenlik korucuları ve askerlerin de bölgelerinde izolasyon sağlamaları kararlaştırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Siirt Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilçeye bağlı TP-Obalı 1 mevkisinde görev yapan 1 güvenlik korucusunun corona virüs testinin pozitif çıktığı, bu nedenle beraber nöbet tuttuğu ve kaldığı askerler ile güvenlik korucularının bazılarında da aynı semptomların görülmesi üzerine bu gece 24.00’ten 30 Haziran saat 24.00’e kadar 14 günlük karantina uygulamasına geçilmesine karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşların karantina kurallarına uyması ve bir araya gelmemeleri gerektiği belirtildi.

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