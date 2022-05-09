Koruma altındaki arı kuşlarını vurdu, 8 bin lira ceza uygulandı

Konya'nın Karatay ilçesinde koruma altındaki arı kuşlarını av tüfeği ile vurarak öldüren Selahattin D.'ye 3 suçtan toplam 8 bin lira idari para cezası verildi.

Haberler - DHA 09.05.2022 - 14:44

Koruma altındaki arı kuşlarını vurdu, 8 bin lira ceza uygulandı

İlişkili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması

Yargıtay'dan aracı yanan adam için "Adana sıcağı" kararı

Yargıtay'dan aracı yanan adam için "Adana sıcağı" kararı

'da bir kişi koruma altındaki kuşları tüfekle vurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Karatay ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir iş yerinin çatı katında av tüfeğiyle kuş avlandığı yönünde ihbar aldı.

Belirtilen adrese giden ekipler, arı ile beslendikleri için halk arasında 'arı kuşu' olarak bilinen 4 kuşun av tüfeğiyle vurulup, iple asıldığını gördü.

Koruma altındaki kuşları avladığını kabul eden Selahattin D. hakkında 'ruhsatsız tüfek bulundurmak', 'izinsiz avlanmak' ve 'koruma altındaki kuş türünü avlamak' suçlarından toplam 8 bin lira idari para cezası uygulandı.

Selahattin D. hakkında ayrıca '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçunda da adli işlem başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...