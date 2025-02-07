Koruma altındaki bebeğin şüpheli ölümü: Efsun’a ne oldu?

Efsun henüz 21 aylıktı. Annesi ve babası boşandı, velayet çekişmeleri devam ederken yurda bırakıldı.



Koruma altında olduğu Kocaeli Yahya Kaptan Çocuk Evi’nde hayatını kaybetti.



Çocuk evi çalışanları ilk ifadelerinde Efsun’un uyurken nefes almadığını fark ettiklerini ve 112’ye haber verdiklerini söyledi. Bebek hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

"SAVCI BİZE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"



Efsun’un dedesi Abdülcabbar Yaşar, “Otopsi yapıldı. Savcı bize boğularak öldürüldüğünü söyledi.” diye konuştu.



Efsun’un annesinin çocuğunu almak için çok çaba gösterdiğini anlatan Yaşar, “Benim torunumu kendi annesinden koruyan yurt görevlileri, kendilerinden koruyamadılar. Suçluların en ağır cezayı almalarını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

"YURTTA OLDUĞUNU ÜÇ AY SONRA ÖĞRENDİK"



İddiaya göre, Efsun’un velayeti babasındaydı. Babası bebeği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki çocuk evine bıraktı.



Dede Yaşar, Efsun’un yurtta olduğunu üç ay sonra öğrendiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını anlattı. “Biz duyarsız bir aile değiliz. Çocuğu almak için elimizden geleni yaptık.” diyen dede, “Dört ayda çocuğun velayetini alacaktık. Cansız bedenini bize teslim ettiler.” ifadelerini kullandı.



Efsun, otopsinin ardından Kocaeli'de toprağa verildi.



Bebeğinin ölümünün ardından intihar girişiminde bulunan anne Eda Yaşar hastanede tedavi altında.

ÜÇ KAMU GÖREVLİSİ SERBEST BIRAKILDI



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı, inceleme için müfettiş görevlendirildiği belirtildi.



Şüpheli üç kamu görevlisi çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Efsun’un kesin ölüm nedeni otopsi raporunun açıklanmasıyla belli olacak.