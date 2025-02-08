Koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın

Çok sayıda kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltadaki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışması başlatıldı.



Arazi şartları nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediliyor. Ekipler, bataklık olan bölgelerde ilerleyemiyor.



Sazlık alandan yükselen alevler, kentteki bazı yerleşim bölgelerinden de görülüyor.