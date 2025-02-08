Koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın
Mersin'de Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan Göksu Deltası'nda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda sazlık alanda dün yangın çıktı.
Çok sayıda kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltadaki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Sazlık bölgeden alev yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü harekete geçti.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışması başlatıldı.
Arazi şartları nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediliyor. Ekipler, bataklık olan bölgelerde ilerleyemiyor.
Sazlık alandan yükselen alevler, kentteki bazı yerleşim bölgelerinden de görülüyor.
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