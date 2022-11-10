Koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlık alanda yangın çıktı. Ekipler, olumsuz arazi şartları nedeniyle yanan alanın bazı kısımlarına müdahale edemiyor.

Koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın

'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıktı.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

Koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın - 1

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazinin bataklık olması nedeniyle deltanın bir kısmında söndürme çalışması yapabildi.

Olumsuz arazi şartları nedeniyle ara verilen söndürme çalışmaları, sabah devam edecek.

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