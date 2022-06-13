Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez görüldü

Nesli tükenmekte olan ve Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinde geçen Siyah Kuğu, ikinci kez Antalya'nın Serik ilçesinde görüldü.

Haberler - İHA 13.06.2022 - 13:31

Koruma altındaki Siyah Kuğu, Türkiye'de ikinci kez görüldü

Koruma altındaki Siyah Kuğu, 'de ikinci kez 'da görüldü.

Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunan Siyah Kuğu’nun avlanması anavatanı Yeni Zelanda’da yasaklanmıştı.

ANTALYA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Şu an Avustralya bölgesinde yaşayan ve koruma altına alınan Siyah Kuğu'nun Serik sahilindeki kısa ziyareti vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Boğazkent sahiline gelen olayda koyu renkli bir kuğu, kumda gezinti yaptıktan sonra tekrar uçarak gözlerden kayboldu. 

Avustralya'nın özellikle güney kısımlarında bulunan kuğu tamamen siyah renkli olması ile biliniyor.

Boyu 1 ila 1,5 metre arasında olan kara kuğunun ağırlığı ise 4 kilo ile 9 kilo arasında değişmekte. Kuğunun en büyük özelliği ise kendi cinsinde boynu en uzun olan kuğu olarak biliniyor.

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