Koruma altındaki ters laleler çiçek açtı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, ağlayan gelin veya hüzün çiçeği olarak bilinen, koruma altındaki ters laleler, çiçek açtı.
Bingöl'de koruma altındaki laleler çiçek açtı.
Yaklaşık bir aylık ömürleriyle ilkbaharı müjdeleyen ters lalelerin bulunduğu alanlar, doğaseverlerin uğrak yeri oldu.
Bölgeye fotoğraf çekmeye gelenler, ters laleleri ve yörenin güzelliklerini, herkesin görmesini istediklerini söyledi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Bingöl
- Lale