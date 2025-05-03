Koruma altındaki ters laleler çiçek açtı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, ağlayan gelin veya hüzün çiçeği olarak bilinen, koruma altındaki ters laleler, çiçek açtı.

Koruma altındaki ters laleler çiçek açtı

'de koruma altındaki laleler çiçek açtı.

Yaklaşık bir aylık ömürleriyle ilkbaharı müjdeleyen ters lalelerin bulunduğu alanlar, doğaseverlerin uğrak yeri oldu.

Bölgeye fotoğraf çekmeye gelenler, ters laleleri ve yörenin güzelliklerini, herkesin görmesini istediklerini söyledi.

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