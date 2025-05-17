Korumalar, çakarlı araçlar ve lüks restoran toplantıları... Kapalıçarşı'da 100 milyon liralık vurgun!

İstanbul'daki Kapalıçarşı'da çakarlı araçlar ve korumalarla esnafın gözünü boyayan şebeke büyük bir vurgun yaptı.

Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Garabet S., kendisine yardımcı olabileceğini söylediği bir başka esnaf Berk Ö.'yü, "Devlet içinde güçlü bir adam." diyerek yanıttığı Ömer B. ile tanıştırdı.

400 BİN DOLARINI KAPTIRDI

Ömer B., kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı özel bir birimin yöneticisi olarak tanıttı.

Korumalar, çakarlı araçlar ve lüks restoran toplantılarıyla Berk Ö.'yü tuzağına çekmeyi başaran Ömer B., önce 100 bin, ardından 300 bin dolar olmak üzere toplamda 400 bin dolar aldı.