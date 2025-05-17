Korumalar, çakarlı araçlar ve lüks restoran toplantıları... Kapalıçarşı'da 100 milyon liralık vurgun!
Çakarlı araçlar ve korumalarla göz boyayan şebeke, Kapalıçarşı'da 100 milyon liralık vurgun yaptı. Kendisini MİT yöneticisi olarak tanıtıp, esnafı dolandıran Ömer B. ile ona yardım eden Garabet S., tutuklandı.
İstanbul'daki Kapalıçarşı'da çakarlı araçlar ve korumalarla esnafın gözünü boyayan şebeke büyük bir vurgun yaptı.
Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Garabet S., kendisine yardımcı olabileceğini söylediği bir başka esnaf Berk Ö.'yü, "Devlet içinde güçlü bir adam." diyerek yanıttığı Ömer B. ile tanıştırdı.
400 BİN DOLARINI KAPTIRDI
Ömer B., kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı özel bir birimin yöneticisi olarak tanıttı.
Korumalar, çakarlı araçlar ve lüks restoran toplantılarıyla Berk Ö.'yü tuzağına çekmeyi başaran Ömer B., önce 100 bin, ardından 300 bin dolar olmak üzere toplamda 400 bin dolar aldı.
LÜKS RESTORANDA GÖZALTINA ALINDI
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Berk Ö., Ömer B.'den şikayetçi oldu.
Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan'da operasyon düğmesine bastı.
Ömer B., lüks bir restorana çakarlı araçlarla giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.
VURGUNUN BOYUTU 100 MİLYON LİRA
Yanındaki koruma görünümlü kişilerle birlikte gözaltına alınan Ömer B. ile adamlarının üzerinden elde edilen yüksek meblağlara ilişkin belge ve dijital deliller çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındna yürütülen soruşturma kapsamında dolandırıcılığın boyutunun 100 milyon lira olduğu belirlendi.
TUTUKLANDILAR
Ömer B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Ömer B.'ya mağdurları getirerek aracılık yapan Garabet S. ile iki kişi de cezaevine gönderildi.
Başsavcılık, şüphelilerin malvarlıklarına da el koydu.
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