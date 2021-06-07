Koruncuk Vakfı Özel Öğrenci Yurtları'na başvurular başladı

Koruncuk Vakfı, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için Koruncukköy Özel Öğrenci Yurtları’na öğrenci alımına başladı.



Koruncuk Vakfı, okumak isteyen ama sosyo-ekonomik olarak eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarının, kesintisiz eğitimlerine devam edebilmeleri için İstanbul Bolluca ve İzmir Urla’daki Koruncukköyler’de bakım ve barınma ihtiyacını karşılıyor, sosyo-kültürel gelişimlerine destek veriyor.



Koruncukköyler’de kız çocuklara ortaokuldan üniversiteye kadar bakım ve barınma imkanı sunan Koruncuk Vakfı, üniversite eğitimleri de dahil olmak üzere meslek sahibi bireyler olana kadar onları desteklemeye devam ediyor.



Öğrenci sayısı kontenjanla sınırlı tutulan Koruncukköy Özel Öğrenci Yurtları’na, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar başvuru kabul ediliyor.





KORUNCUK VAKFI HAKKINDA



1979 yılında kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı); geliştirdiği önleyici, koruyucu ve iyileştirici hizmet modelleriyle, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki çocukları, kendilerini ifade edebilen, haklarının bilincinde bireyler olarak toplum içinde yer almaları konusunda güçlendiriyor. Koruncuk Vakfı, çocuğun yüksek yararını esas alan çalışmaları ile ihtiyaç sahibi çocuklara ortaokuldan üniversiteye kadar Koruncukköyler’de barınma ve bakım hizmeti veriyor.

Sanat, kültürel ve sportif faaliyetler yoluyla kültürel yoksunluk içinde bulunan çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Vakıf çatısı altında büyüyen 18 yaşını doldurmuş gençlere ise değişen kapsam ve seviyelerde psiko-sosyal ve ekonomik destekler sunuyor. Psiko-sosyal gelişimlerine sağladığı olumlu etkiler nedeniyle, çocukları aileleri ile birlikte güçlendirmeyi ilke edinen Vakıf, bu amaçla aile odaklı çalışmalar yürütüyor.

Vakıf ayrıca, sosyal hizmet model ve çalışmaların ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına, bu yolla çocuk hakları konusunda toplum farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Yirmiden fazla STK’yı bir araya getirerek kurduğu Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu ile çocuk haklarının korunması ve bu haklara erişimdeki risklerin azaltılması için çalışıyor.