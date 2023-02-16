Koruyucu aile başvurularında artış | 10 günde 290 bin kişi başvuru yaptı

1457 ÇOCUK AİLESİNE ULAŞAMADI

15 Şubat itibarıyla 603 çocuk kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edildi. Ailesine ulaşılamayan 1457 çocuk var. Bu çocukların bin 190'nının kimliği belirlendi.

Kimliği belirlenemeyenlerin sayısı ise 267. 755 çocuğun hastanelerde tedavisi devam ediyor. 93 çocuk ise tedavisinin arından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurum bakımına alındı.

BAKANLIK DEĞERLENDİRECEK

Şu an için depremzede bebek ve çocukların koruyucu ailelere verilmesi düşünülmüyor. Öncelik, çocukların kimlik tespitinin yapılarak yakınlarıyla buluşturulması.

Bakanlık, ilerleyen süreçte ailelerine ulaşılamayan çocuklara yönelik başvuruları değerlendirecek.