Koruyucu aile başvurularında artış | 10 günde 290 bin kişi başvuru yaptı

Türkiye depremde refakatsiz kalan çocuklara sıcak bir yuva sunabilmek için seferber oldu. Şu ana kadar 290 bin kişi koruyucu aile olabilmek için başvuruda bulundu. 15 Şubat verilerine göre, şu anda ailesine ulaşılamayan bin 457 çocuk bulunuyor.

Koruyucu aile başvurularında artış | 10 günde 290 bin kişi başvuru yaptı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem felaketlerinin ardından koruyucu aile başvuruları arttı.

Günde 3 olan koruyucu aile başvurusu depremden sonra günde 29 bine çıktı. 10 günde 290 bin kişi başvuruda bulundu.

Aralarında ünlülerin de olduğu yüz binlerce kişi ailesine ulaşılamayan çocuklara, sıcak bir yuva sunabilmek için e-Devlet üzerinden başvuruda bulundu.

1457 ÇOCUK AİLESİNE ULAŞAMADI

15 Şubat itibarıyla 603 çocuk kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edildi. Ailesine ulaşılamayan 1457 çocuk var. Bu çocukların bin 190'nının kimliği belirlendi.

Kimliği belirlenemeyenlerin sayısı ise 267. 755 çocuğun hastanelerde tedavisi devam ediyor. 93 çocuk ise tedavisinin arından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurum bakımına alındı.

BAKANLIK DEĞERLENDİRECEK

Şu an için bebek ve çocukların koruyucu ailelere verilmesi düşünülmüyor. Öncelik, çocukların kimlik tespitinin yapılarak yakınlarıyla buluşturulması.

Bakanlık, ilerleyen süreçte ailelerine ulaşılamayan çocuklara yönelik başvuruları değerlendirecek.

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