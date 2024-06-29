Koruyucu aile nedir? Kimler koruyucu aile olabilir?

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.
KİMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR?
Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir;
-T.C. vatandaşı iseniz
-Sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız
-25-65 Yaşları arasındaysanız
-En az ilkokul mezunu iseniz
-Düzenli bir gelire sahipseniz
-Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi değilseniz
KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
-İl Müdürlüklerine şahsen
-E-devlet
-Bakanlık Web sayfası üzerinden
KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
-Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği.
-İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.
-Adli sicil belgesi
-Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren sağlık kurulu raporu
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