Koruyucucu aile hizmeti son 20 yılda 21 kat arttı

Göktaş, dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı" kapanış programında, Koruyucu Aile Günü'nün güçlü bağları oluşturan, aidiyetin, karşılıksız sevginin ve koşulsuz emeğin günü olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, "Gönül Elçileri Projesini" bir iyilik hareketine dönüştüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Bugüne kadar binlerce çocuğun kapılardan içeri umutla girdiğini, o yuvalarda sevgiyi, güveni ve aidiyeti yeniden bulduğunu aktaran Göktaş, "Devletimizin himayesindeki binlerce çocuğumuzun umutları, o yuvalarda yeşerdi. Bazen tek bir cümle, bütün bu hakikati anlatmaya yeter. 'Benim için Elif Su neyse Rabia da o.' Bu cümle, koruyucu ailesi olduğu çocuğu kendi evladından ayırmayan bir annenin gönlünden döküldü. Damla'nın hikayesi ise bize bir iyiliğin yalnızca bir hayatı değil, nesilleri de değiştirdiğini gösteriyor. Damla, koruyucu aile olan anne ve babasının yanında bu merhameti yaşayarak büyüdü ve bir gün, o da aynı yolu seçti, bir çocuğa yuva oldu. Böylece bir evde başlayan iyilik, bir başka çocuğun hayatında yeniden filizlendi." diye konuştu.

Koruyucu aileliğin yalnızca bugünü değiştiren bir hizmet olmadığını, nesilden nesle aktarılan, bir merhamet mirası olduğunu dile getiren Göktaş, "Bu salondaki her bir koruyucu ailemiz, o mirası geleceğe taşıyan gönül elçileridir. Sizlerin varlığıyla çocuklarımız hayata güvenle tutunuyor. Sizlerin açtığı her kapı, bir çocuğun geleceğine açılan umut kapısı oluyor." dedi.

2012 yılında koruyucu aile yanında 515 çocuğun bulunduğunu bildiren Göktaş ‘’Bugün ise bu sayı, 11 bin 22'ye ulaştı. Sahadaki büyük emek ve milletimizin güçlü desteğiyle koruyucu aile hizmetimiz son 20 yılda tam 21 kat arttı. Bu başarının asıl sahibi, rakamlarla ifade edilemeyecek kadar kıymetli bir emeğin temsilcisi olan 9 bin 277 koruyucu ailemizin sevgisi, fedakarlığı ve kararlılığı.'' dedi.

Bu başarıyı kalıcı kılmak için bu yıl önemli adımlar atıldığını bildiren Bakan Göktaş, ‘’Koruyucu ailelerimizin sosyal haklarını güçlendirdik. Koruyucu aile olan kamu ve özel sektör çalışanlarına ilk defa izin hakkı tanıdık. Bunun yanı sıra sosyal güvence alanında önemli iyileştirmeler yaptık." diye konuştu.