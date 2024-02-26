Koşarak yola çıkan yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yakut Sokak'ta kuryelik yapan İbrahim Mayıl (26) yönetimindeki motosiklet, saat 14.00 sıralarında koşarak yola çıkan Üveys Erim'e (18) çarptı.

Kazada, Erim ile devrilen motosikletin sürücüsü Mayıl yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

