Koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet’e otomobil çarptı

Bingöl'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Ahmet E.’ye (13) otomobil çarptı. Ahmet’in metrelerce havaya savrularak ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet’e otomobil çarptı

Kaza, dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi, - karayolunda meydana geldi. Koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet E.’ye, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.

Kazada Ahmet E., metrelerce havaya savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet E., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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