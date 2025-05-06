KOSGEB, Kapasite Geliştirme Destek Programı 2. Başvuru Dönemi açıldı.
Türkiye ekonomisinin temel taşları olan KOBİ’lerin büyüme ve gelişimine destek olmak amacıyla KOSGEB, Kapasite Geliştirme Destek Programı 2. Başvuru Dönemi açıldı.
KOSGEB, Kapasite Geliştirme Destek Programı 2. Başvuru süreci 2 Mayıs 2025 tarihinden bu yana devam ediyor. Program, NACE sektör sınıflandırması çerçevesinde “İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar programlama ve ilgili faaliyetler, Bilgi hizmet faaliyetleri ile Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri” sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeleri kapsıyor.
BAŞVURU TAKVİMİ
Bu program, işletmelerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyerek üretimden pazarlamaya, insan kaynağından belgelendirmeye kadar geniş bir yelpazede ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Programın 2025 yılı 1. başvuru döneminde 1.385 başvuru alındı ve 30 Nisan itibariyle başvuru değerlendirme süreçleri tamamlandı.
Programın 2025 yılı 2. başvuru dönemi için başvurular 2 Mayıs – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.
PROGRAMIN ANA HEDEFİ
KOSGEB’in sunduğu bu destekle KOBİ’lerin verimliliklerini artırmaları, rekabetçi bir yapıya kavuşmaları, üretim kapasitelerini ve pazar paylarını genişletmeleri, kurumsal yapılarını güçlendirmeleri ve büyük işletmelerin tedarik zincirinde daha etkin bir rol oynamaları amaçlanıyor.
Bu kapsamda işletmelere makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı ve işletme sermayesi gibi kritik harcamalar için finansman desteği sağlanacak. Destek, işletmelerin finansal kuruluşlardan kullandığı kredilerin faiz/kâr payı giderlerini kapsayacak şekilde geri ödemesiz olarak sunulacak.
DESTEK TUTARLARI
Program kapsamında işletmelere sunulan desteklerde önemli avantajlar yer alıyor:
Kredi üst limiti: 20 milyon TL
Kredi alt limiti: 1 milyon TL
Destek puanı: 20 puan
Proje süresi: 24 ay
Kredi vadesi: Azami 36 ay
Destek, işletmelerin kullandıkları kredilerin faiz/kâr payı giderlerinin karşılanması şeklinde geri ödemesiz olarak sağlanacaktır.
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