Köşk’te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik icra edilen faaliyette esnasında Ovaköy Mahallesi’nde ikamet eden R.Y isimli şüpheli takibe alındı.



Aramalarda şüphelinin evinde bir adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, bir adet şarjör, 14 adet fişek ele geçirildi.



Yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

