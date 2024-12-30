Köşk’te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Aydın’ın Köşk ilçesinde yapılan uygulamada şüpheli bir şüpheliden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Köşk’te ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik icra edilen faaliyette esnasında Ovaköy Mahallesi’nde ikamet eden R.Y isimli şüpheli takibe alındı.

Aramalarda şüphelinin evinde bir adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, bir adet şarjör, 14 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

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