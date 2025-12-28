Kosova'daki erken seçime katılım oranı düşük kaldı

Balkan ülkesi Kosova'da düzenlenen erken genel seçimde oy kullanma işlemi tamamlandı.



Yerel saatle 07.00'de açılan sandıklar, 19.00'da kapandı ve oy sayım işlemine başlandı.



Kosova Merkez Seçim Komisyonunun sitesinden paylaşılan son veriye göre, saat 19.00'a kadar kayıtlı 1 milyon 999 bin 204 seçmenden 897 bin 388'i, yani seçmenlerin yüzde 44,89’u oy kullandı.



Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru açıklanması beklenirken, 24 siyasi oluşumdan seçilecek 120 milletvekili 4 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak.



Anketler, Kosova’nın mevcut Başbakanı Albin Kurti'nin liderliğini yaptığı Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) seçimden birinci çıkacağına işaret ediyor.

Kurti’nin seçimdeki başlıca rakipleri arasında, Kosova Demokratik Birliği (LDK) Başbakan adayı Lumir Abdixhiku, Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başbakan adayı Bedri Hamza ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Başbakan adayı Ramush Haradinaj yer alıyor.

Kosova Türklerine garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak için ise Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 16 milletvekili adayıyla erken genel seçimde yarıştı.

GÜVENOYU ALAMAMIŞTI



9 Şubat'ta düzenlenen genel seçimden de birinci çıkan Vetevendosje, hükümeti kurabilmek için gerekli meclis çoğunluğunu aylarca süren girişimlere rağmen elde edememişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, iki başbakan adayının sunduğu hükümetlerin güvenoyu alamamasının ardından meclisi feshederek erken genel seçim kararı almıştı.

Kosova'daki erken genel seçim, ülkenin gelecek yılki bütçesinin halen Meclisten geçememesi ve mart ayında yapılması öngörülen cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla önem taşıyor.