Köstebek haber verdi, üç tetikçi 250 bin dolara öldürüp Türkiye'ye döndü

Türkiye'nin uyuşturucu suçlamasıyla kırmızı bültenle aradığı Mehmet Nezir İşlek'in, Yunanistan'daki infazının 250 bin dolar karşılığında tutulan üç tetikçi tarafından gerçekleştiği bildirildi.

İşlek, 2022 yılında Yunan polisi tarafından yakalanmıştı. Tutuklanıp Korydallos Cazevi'ne konulan İşlek, bir süre sonra tahliye edildi.

İşlek ile Türkiye'de bir kapkaç çetesinin lideri olan Nedim S. arasında uyuşturucu nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

ÜÇ KİŞİLİK İNFAZ EKİBİ YUNANİSTAN'A GİTTİ

Sabah'ın haberine göre, Nedim S.'nin talimatıyla üç kişilik infaz ekibi Yunanistan'a gitti.

Türkiye'de birçok suçtan aranan Nihat Çakar, Barış Solak ve Amed Berat Hacı, Yunan polisi tarafından yakalanıp, sığnmacı kampına yerleştirildi.

KÖSTEBEK HABER VERDİ, EKİP HAREKETE GEÇTİ

İddiaya göre İşlek'in yakın koruması da Nedim S.'nin köstebeğiydi. Köstebek, İşlek'in 5 Kasım günü dışarı çıkıp bir kafeye gideceğini haber verdi.

Haberi alan üç tetikçi, kamptan kaçtı. İşlek, bu tetikçiler tarafından otomobiline bindiği sırada açılan dokuz kurşunla öldürüldü.

250 BİN DOLAR ALDILAR

Cinayet karşılığında 250 bin dolar alan tetikçiler, kayıplara karıştı. Üç ismin, Türkiye'ye geri döndüğü öne sürüldü.