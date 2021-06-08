Köstebekler için kurduğu tuzak sonu oldu

Adıyaman'ın Tut ilçesinin Kaşlıca köyüne bağlı Pamuklu Mezrası Çalganbaşı mevkiinde İsmail Atalay (44), kendisine ait sarımsak tarlasına giren köstebekleri öldürmek için av tüfeğiyle tuzak hazırladı.

İsmail Atalay bir süre sonra kurduğu tuzağı kontrol ettiği esnada tüfek ateş aldı.



Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti. Durum üzerine olay yerine jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından İsmail Atalay’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.