Kot pantolon karşılığı uyuşturucu satışı: Anne ile oğlu tutuklandı

Sakarya'da bir anne ile oğlu ellerindeki uyuşturucuyu kot pantolonlarla takas etti.

Sakarya polisi tarafından Erenler ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından A.Ö. ve oğlu K.Ö. ile O.G., K.G. ve H.D. gözaltına alındı.

Aramalarda, iki parça halinde 0,45 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, üç sentetik hap, bir ruhsatsız tabanca ve şarjör, uyuşturucu satışında kullanılan şeffaf poşet parçaları ele geçirildi.

BEŞ KOT PANTOLON KARŞILIĞI TAKAS ETMİŞLER

Şüphelilerden A.Ö. ve oğlu K.Ö.’nün, ellerindeki uyuşturucuyu, diğer üç şüpheliyle beş kot pantolon ile takas ettiği belirlendi.

O.G., K.G. ve H.D., alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anne A.Ö. ve oğlu K.Ö. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

