Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 13.00'a kadar yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM’da alınan karara göre; saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.

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