Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: 7 işletmeye 8 milyon lira ceza

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesine bağlı Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinde yoğunlaşan kötü koku şikayetleri üzerine bölgede kapsamlı denetim yaptı.

Mesai saatlerin dışında da yapılan denetimlerde, mahallelerin yakınından geçen Çorlu Çayı ve Sinandede Deresi'ne, arıtılmadan ya da mevzuata uygun olmayan şekilde atık su deşarj ettiği tespit edilen 7 işletmeye toplam 8 milyon 692 bin 801 TL ceza uygulandı.



Müdürlükten yapılan açıklamada ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi'nin koku yayılımına neden olup olmadığını belirlemek amacıyla havuzlardan numuneler alındı ve analiz için laboratuvara gönderildiği belirtildi.

Hidrojen sülfür gazının tespiti amacıyla da arıtma tesisi çevresi ile mahallelere toplam 10 noktada pasif örnekleme tüpleri yerleştirildi. Bu tüpler aracılığıyla iki ay boyunca ölçüm yapılacak.