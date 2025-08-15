Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı: Antalya'da iş yerinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sokak üzerinde aynı zamanda ikamet olarak kullandığı iş yerini bir süredir açmayan ve haber alınamayan 61 yaşındaki Eşref İnci'nin dükkanından kötü kokular yayılmaya başlaması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Verilen adrese gelen ekipler kapının kilitli olmasıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerden destek istedi.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

Savcılık talimatı ile kapının açılmasının ardından içeriye giren ekipler Eşref İnci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Üzerinde kıyafetler bulunmayan ve 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen İnci'nin cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.