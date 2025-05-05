Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi, bir kamyon çöp çıktı

Kayseri'de bir evden "kötü koku" geldiği ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, bir kamyon dolusu çöple karşılaştı.

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi, bir kamyon çöp çıktı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde yalnız yaşayan B.Ö.'nün müstakil evinden "kötü koku" geldiği ihbarı sonrası belediye ekipleri harekete geçti.

Adrese giden ekipler, kilolarca çöple karşılaştı.

BİR DOLUSU TEMİZLENDİ

Ekipler, yaklaşık bir kamyon dolusu çöp ve molozun çıktığı evi temizledi. Ayrıca B.Ö.'nün kişisel bakım ihtiyaçları karşılandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...