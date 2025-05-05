Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi, bir kamyon çöp çıktı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde yalnız yaşayan B.Ö.'nün müstakil evinden "kötü koku" geldiği ihbarı sonrası belediye ekipleri harekete geçti.



Adrese giden ekipler, kilolarca çöple karşılaştı.



BİR KAMYON DOLUSU ÇÖP TEMİZLENDİ



Ekipler, yaklaşık bir kamyon dolusu çöp ve molozun çıktığı evi temizledi. Ayrıca B.Ö.'nün kişisel bakım ihtiyaçları karşılandı.