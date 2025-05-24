Kötü koku ihbarına gidilen evde 30 metrelik define tüneli çıktı

Yapılan araştırmada evin içerisinden yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünelin açıldığı ve define bulmak için kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı.



İtfaiye ekipleri evde ve kazılan tünelde incelemede bulundu. Yapılan incelemelere rağmen kokunun kaynağı tespit edilemezken, ev sahibi T.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Mahalle sakinleri kokunun yaklaşık 4 gündür sokakta olduğunu belirtti.