Kötü koku isyan ettirdi, altı kamyon çöp çıktı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine gidilen evden altı kamyon dolusu çöp çıktı.
Aydın'da bir evden altı kamyon dolusu çöp çıktı.
Nazilli ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde Sultan A.'ya (65) ait tek katlı evden kötü kokular geldiği ihbarıyla adrese, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Eve gelen belediye ekipleri, içeri girdiklerinde çöp yığınıyla karşılaştı.
Alınan izinlerin ardından evde yapılan çalışmada altı kamyon dolusu çöp çıkarıldı.
Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ve evin bulunduğu çıkmaz sokak ilaçlanıp, temizlendi.
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