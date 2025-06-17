Kötü koku isyan ettirdi, altı kamyon çöp çıktı

Nazilli ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde Sultan A.'ya (65) ait tek katlı evden kötü kokular geldiği ihbarıyla adrese, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Aydın'da bir evden altı kamyon dolusu çöp çıktı.

Alınan izinlerin ardından evde yapılan çalışmada altı kamyon dolusu çöp çıkarıldı.



Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ve evin bulunduğu çıkmaz sokak ilaçlanıp, temizlendi.