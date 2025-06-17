Kötü koku isyan ettirdi, altı kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kötü koku ihbarı üzerine gidilen evden altı kamyon dolusu çöp çıktı.

Kötü koku isyan ettirdi, altı kamyon çöp çıktı

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Aydın'da bir evden altı kamyon dolusu çıktı.

Nazilli ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde Sultan A.'ya (65) ait tek katlı evden kötü kokular geldiği ihbarıyla adrese, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Eve gelen belediye ekipleri, içeri girdiklerinde çöp yığınıyla karşılaştı.

Kötü koku isyan ettirdi, altı kamyon çöp çıktı - 1

Alınan izinlerin ardından evde yapılan çalışmada altı kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ve evin bulunduğu çıkmaz sokak ilaçlanıp, temizlendi.

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