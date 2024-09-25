Kötü koku tüm mahalleyi sardı! Evden kamyon dolusu çöp çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kötü koku nedeniyle komşuların şikayetçi olduğu daireden 1 kamyon çöp çıktı.

Kötü koku tüm mahalleyi sardı! Evden kamyon dolusu çöp çıktı

Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Teomanpaşa Mahallesi'nde emekli öğretmen İ.K'ye (71) ait 70 metrekarelik apartman dairesinden gelen kötü koku ve haşere nedeniyle komşular belediyeye ihbarda bulundu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçiler tarafından evden küflenmiş ve böceklenmiş yiyecekler, kullanılmaz hale gelmiş eşyalar, plastik ürünler, yıllardır açılmayan bir buzdolabının da aralarında yer aldığı bir kamyon çıkarıldı.

Kötü koku tüm mahalleyi sardı! Evden kamyon dolusu çöp çıktı - 1

Çöplerin tahliyesinin ardından ev deterjanlı suyla yıkandı, haşerelere karşı ilaçlandı.

Ayrıca bahçedeki üstü açık foseptik çukuru da betonla kapatıldı.

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