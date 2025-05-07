Kötü koku üzerine ekipler harekete geçti: 10 günlük ceset bulundu

Şenol Kamış Meydanı mevkisinde iş yerlerinin bulunduğu binadan kötü koku gelmesi üzerine çevredeki esnaf binayı kontrol etti.



Binanın üçüncü katına çıkan esnaf, buradaki bir odada yalnız yaşayan Selami Kara’yı (65) hareketsiz halde buldu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kara’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.



10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ



Geyve Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ön incelemelerde Kara’nın 10 gün önce öldüğü değerlendirildi.



Kara’nın cenazesi Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

