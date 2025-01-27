Kötü koku üzerine inceleme başlatıldı: Cesedi bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 66 yaşındaki Şemsettin Turan'ın evinde cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak'ta 3 gündür haber alınamayan Şemsettin Turan'ın evinden kötü koku gelince komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla girilen evde, Şemsettin Turan'ın cansız bedeni bulundu. Turan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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